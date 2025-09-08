Bethesda non ha risolto i problemi di prestazioni di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, calano le recensioni

Il punteggio delle recensioni più recenti su Steam di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è calato ancora, raggiungendo la valutazione "Nella media" . La causa? Alcuni problemi che affliggono il gioco dal lancio e che non sono stati ancora risolti, in particolare a livello di prestazioni. In questo caso, per giustificare il supporto deficitario non ci si può appellare nemmeno alle scarse vendite, visto che parliamo di un gioco milionario.

I giocatori di Oblivion Remastered non sono soddisfatti delle prestazioni su PC

Tra i problemi principali delle lamentele ci sono i bruschi cali di frame rate e i tempi di caricamento davvero lunghi. Alcuni utenti di Steam sostengono addirittura che il gioco funzionasse meglio al lancio, suggerendo che i vari aggiornamenti pubblicati abbiano peggiorato la situazione.

In tanti hanno anche fatto notare che gli aggiornamenti sono molto radi e che mancano comunicazioni chiare sul supporto del gioco. Ad esempio, attualmente non è noto se The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sarà aggiornato ancora e che tipo di aggiornamenti riceverà.

Oltre ai problemi di prestazioni, Oblivion Remastered ha avuto difficoltà anche nel supportare le mod create dalla community. I fan della serie sanno che una parte fondamentale del suo fascino deriva dalle modifiche realizzate dalla comunità, senza le quali il gioco perde moltissimo. Riusciranno Virtuos e Bethesda a recuperare un po' di terreno nei prossimi mesi? Oppure, ormai il progetto The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered viene considerato concluso e non faranno niente?