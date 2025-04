The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, la recensione di una remaster squisitamente autentica

Riportare in vita un videogioco del calibro di The Elder Scrolls IV: Oblivion significa immergere le mani in acque decisamente diverse da quelle dell'industria contemporanea: all'alba della settima generazione di console non era mai capitato di confrontarsi con un un mondo tanto impressionante, specialmente nella cornice di un gioco di ruolo interamente ricamato attorno al concetto di immersività. Allora si verificò una sorta di allineamento degli astri che lo rese il titolo perfetto nel momento perfetto, lo portò a intercettare nuove correnti di pubblico pur tendendo la mano alle vecchie, lo spinse a sfruttare al massimo il recentissimo balzo tecnologico, a cavalcare con maestria la nuova marea del marketing, dunque a diventare il predatore alfa in un ecosistema che sembrava creato su misura per lui.

In questo senso Oblivion è senza dubbio un'opera figlia dei suoi tempi, nel bene e nel male: proprio come accade a molte pietre miliari del passato, lo scorrere degli anni rischia di trasformare in difetti quelli che allora si tendevano a considerare come pregi e viceversa, rendendo estremamente delicata l'operazione di trapianto nel mercato contemporaneo. Bisognerebbe contestualizzarlo nel suo originario recinto temporale o approcciarlo come fosse un nuovo videogioco? Bisognerebbe focalizzarsi sull'operazione di restauro o mettere sotto la lente d'ingrandimento il tessuto delle meccaniche?

Bethesda Softworks e Virtuos hanno scelto di percorrere una strada di mezzo, trasformando l'antico motore Gamebryo 2.6 nella "mente" per poi innestarla all'interno del "corpo" di Unreal Engine 5, mantenendo invariato il cuore pulsante dell'esperienza e limando qualche minuto aspetto del gameplay, sfruttando giusto un paio di giochi di prestigio grafici per innestare un'aura di modernità sull'anima autentica. La dicitura "Remastered", in questo senso, risulta piuttosto riduttiva, perché l'operazione trova forse il termine di paragone più azzeccato in quel "Remake" di Demon's Souls che fu scelto per accompagnare il lancio di PlayStation 5.

Non rimane che tornare a Cyrodiil nella recensione di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, mettendo sui piatti della bilancia la carrozzeria e il motore che si nasconde sotto al cofano, effettuando un tuffo nei ricordi per capire quanto la crisi dell'Oblivion abbia sentito lo scorrere del tempo.