Il cosplay di Alma di Monster Hunter Wilds da oripiepie esalta uno degli aspetti più amati del gioco

Alma è l'Assistente dell'unità Avis di cui fa parte il protagonista e gestisce tutte le richieste, i permessi di caccia e le missioni della Gilda, nonché una specialista di antropologia culturale con una grande passione per l'archeologia. È fondamentalmente la nostra aiutante personale, dato che ci seguirà in ogni spedizione di caccia e sarà sempre pronta a dare consigli utili.

Cosplay, Monster Hunter e cibo sono un mix vincente

Il cosplay di oripiepie non solo rende giustizia al personaggio, ma mette anche in risalto uno degli elementi più curati di Monster Hunter Wilds e diventato oggetto di culto tra gli appassionati: il cibo. Sono famose infatti le sequenze video dei pasti pre-caccia realizzate con una cura maniacale e una varietà di pietanze incredibile che fanno venire l'acquolina in bocca. Il cosplay in sé è ottimo, dall'acconciatura raccolta in una bandana all'outfit da esploratrice, inclusi gli immancabili occhiali da vista.

