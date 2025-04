Il cosplay di Aerith da Final Fantasy 7 di Peachmilky è in versione teppista liceale

Aerith Gainsborough non ha davvero bisogno di grandi presentazioni. È una dei protagonisti principali di Final Fantasy 7 nonché uno dei più conosciuti in ambito videoludico. Tuttavia, peachmilky ci propone una versione piuttosto inusuale di questo personaggio con un cosplay di Aerith in versione teppista liceale.

Aerith è un'umile fioraia che vive nei bassifondi di Midgar e che incontra quasi per caso Cloud Strife, il protagonista, dopo l'esplosione di un reattore di Mako. In realtà, ben presto scopriremo che la ragazza è al centro delle mire della Shinra, la megacorporazione contro cui combattono i protagonisti del gioco, a causa del suo legame di sangue con un'antica razza in grado di comunicare con il pianeta.