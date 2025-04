Il cosplay di Hinata da sweetie fox ci porta nel suo bosco segreto ai confini del villaggio di Naruto

La saga di Naruto è densa di personaggio molto apprezzati dal pubblico. Spesso sono quelli più rumorosi e caotici ad attirare l'attenzione, ma siamo certi che alcuni spettatori hanno preferito i personaggi che rimangono un po' più dietro le quinte, per dimostrare il proprio valore quando serve. Anche il mondo del cosplay non dimentica questi personaggi, come ci dimostra ad esempio il cosplay di Hinata realizzato da sweetie fox.

Hinata è una ragazza timida ma molto capace, che per tutta la storia è innamorata del protagonista e riesce alla fine a conquistarlo. È l'erede della casata più importante del Clan Hyuga ed è in grado di usare il Byakugan, che le rende gli occhi bianchi.