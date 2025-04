April O'Neil nel cosplay di bianca_exciana è pronta a sfidare i nemici delle Tartarughe Ninja

Le Tartarughe Ninja sono apprezzate da molti appassionati di fumetti e animazione per i suoi personaggi curiosi, animali umanoidi che lottano per le strade di New York. La serie però non manca di semplici esseri umani che aiutano i Ninja ad avere la meglio sui cattivi. Anche il mondo del cosplay non li dimentica, come ci dimostra ad esempio il cosplay di April O'Neil realizzato da bianca_exciana.

April è una reporter, che aiuta le Tartarughe Ninja ma spesso deve anche farsi salvare da loro. Spesso viene mostrata con la tuta gialla e il cinturone bianco, nel mentre cerca di ottenere un nuovo scoop giornalistico.