Il cosplay di April O'Neil da toriealis rende omaggio alle originali Tartarughe Ninja

toriealis ha realizzato un cosplay di April O'Neil che rende omaggio al classico cartone animato delle Tartarughe Ninja, quello trasmesso a partire dalla fine degli anni '80 e che ha determinato il successo internazionale della serie creata da Kevin Eastman e Peter Laird.

Ritroviamo in questa interpretazione appunto la April in uniforme gialla e stivali bianchi, che andava in giro con l'immancabile microfono a realizzare servizi televisivi mentre le Teenage Mutant Ninja Turtles affrontavano i membri del Clan del Piede fra le strade di New York.