Teenage Mutant Ninja Turtles, un cosplay di April O'Neil da Lada Lyumos celebra aprile

Aprile, dolce dormire. Oppure no? Lada Lyumos ha voluto celebrare l'inizio del mese rispolverando il suo fantastico cosplay di April O'Neil, il celebre personaggio della serie Teenage Mutant Ninja Turtles.

Dopo aver omaggiato Elizabeth di BioShock Infinite in occasione dei 9 anni del gioco, la modella russa si è sentita in dovere di indossare nuovamente la salopette gialla e la parrucca rossa, con risultati anche stavolta strabilianti.

A proposito di TMNT, siamo in attesa di una data di uscita per Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (qui l'anteprima), il nuovo picchiaduro a scorrimento sviluppato da Tribute Games, gli autori di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game (recensione).

Nel frattempo, sempre per i fan del franchise, è stato Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection annunciato, una compilation che include ben tredici giochi dedicati alle Tartarughe Ninja.