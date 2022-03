Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection annunciato, contiene 13 giochi

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è stato una della sorprese dello State of Play di questa sera, annunciato con un trailer visibile in questa pagina e comprendente ben 13 giochi appartenenti alla serie delle celebri tartarughe.

Si tratta dunque di una riproposizione in chiave compilation di ben 13 giochi delle Tartarughe Ninja, che spaziano per anni ed epoche videoludiche differenti, andando dagli anni 80 a quelli più recenti. All'interno di trovano inoltre, oltre agli ovvi adattamenti tecnici e grafici, anche alcune modifiche e aggiunte interessanti.

Tra queste novità troviamo il multiplayer online, la possibilità di salvare la posizione in qualsiasi momento ed effettuare un rewind, nuove modalità di gioco come Boss Rush e Challenge Mode, le versioni giapponesi originali di alcuni titoli e contenuti "storici" e documentaristici sulla serie e i giochi in questione.

In attesa di un elenco ufficiale, questi sono alcuni dei giochi presenti all'interno di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, in base a quanto mostrato all'interno del trailer:

TMNT II: Back From The Sewers

TMNT: Fall Of The Foot Clan

Three different versions of TMNT: Tournament Fighters

TMNT III: The Manhattan Project

TMNT II: Radical Rescue

Teenage Mutant Ninja Turtles

TMNT: The Hyper Stone Heist

TMNT IV: Turtles In Time

Ce ne sono comunque altri cinque da inserire nell'elenco. Non c'è ancora una data di uscita né indicazioni precise sulle piattaforme, anche se è certo che tra queste ci siano PS4 e PS5, oltre probabilmente al PC, in attesa di ulteriori informazioni ufficiali.