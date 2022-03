Valkyrie Elysium: trailer d'annuncio per PS5 e PS4 con periodo d'uscita

Lo State of Play di marzo 2022 di Sony si è concluso con il trailer d'annuncio di Valkryrie Elysium, nuovo action JRPG di Square Enix in arrivo su PS5 e PS4. Inoltre è stato svelato il periodo di uscita del gioco, fissato durante il corso del 2022.

Aggiornamento: Valkyrie Elysium è stato confermato anche per PC.

Il trailer di presentazione del nuovo capitolo della serie Valkyrie, che potrete vedere nel player qui sopra, ci offre un'introduzione della protagonista principale del gioco e offre un ricco mix di sequenze di combattimento. Il combat system sembra molto votato all'azione, con i giocatori che possono esibirsi in spettacolari attacchi a fil di spada, intervallati da potenti e vistose magie. Vediamo in azione anche diversi nemici, con il bestiario che per il momento sembra promettere bene quanto a varietà e quantità.

"Valkyrie Elysium è un GDR d'azione con una storia epica, ambientazioni magnifiche e nuovi frenetici combattimenti che incorporano i classici sistemi di attacchi speciali e combo della serie Valkyrie", recita la sinossi ufficiale del primo trailer ufficiale del gioco.

Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori novità su Valkyrie Elysium, che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi, dato che il gioco sarà disponibile su piattaforme PlayStation entro la fine dell'anno.