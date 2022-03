The DioField Chronicle annunciato con trailer allo State of Play da Square Enix

The DioField Chronicle è un nuovo RPG strategico ad ambientazione fantasy sviluppato da Square Enix, annunciato con un trailer allo State of Play di marzo 2022 e in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Si tratta di un gioco molto impostato sugli scontri a carattere strategico, sullo stile di Final Fantasy Tactics ma con alcune variazioni applicate che lo rendono un gioco sostanzialmente diverso. All'opera sul progetto ci sono sviluppatori esperti come il character designer Taiki (Lord of Vermillion III, IV), Kamikokuryo Isamu (Final Fantasy XII, XIII) e il compositori Ramin Djawadi e Brandon Campbell (Game of Thrones).

The DioField Chronicle racconta una complessa ed epica storia sullo sfondo di un mondo che mischia elementi fantasy, medievali e moderni, il tutto incentrato su grandi battaglie che si svolgono in tempo reale, attraverso un nuovo sistema elaborato per l'occasione da Square Enix.

Nella terra di Rowetale, la guerra ormai incombe tra l'Impero e le sue forti e organizzate armate e l'Alleanza, i cui abili combattenti si trovano in netto svantaggio rispetto all'avanzata dell'organizzato esercito imperiale. All'interno del caos scatenato da questi scontri, una terra sembra essere rimasta intatta e non coinvolta: il Regno di Alletain, sull'isola di DioField, situata nell'estremo nord-ovest del continente.

Questa zona sembra però attirare le mire dei contendenti, considerando che sembra sia ricca di giada, materia prima utilizzata per la magia da parte dell'Impero e dell'Alleanza. Da questa situazione partono gli eventi descritti in The DioField Chronicle, che mette la strategia al primo posto nel suo gameplay. Il gioco non ha ancora una data di uscita ma è atteso per il 2022 su praticamente tutte le piattaforme, PC e console.