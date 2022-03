State of Play di marzo 2022: tutti i trailer e gli annunci per PS4 e PS5

Lo State of Play del 9 marzo 2022 andato in onda questa sera ha presentato un buon numero di novità interessanti per i giocatori PS5 e PS4. Il focus, come promesso da Sony ieri, è stato principalmente sui giochi realizzati da software house di terze parti giapponesi. E in tal senso i fan dei giochi di stampo orientale non saranno rimasti delusi. Ecco il recap con tutti gli annunci, i giochi e i trailer presentati durante lo show.

Lo State of Play di marzo 2022 è durato circa 20 minuti ed è stato un evento denso di annunci. Alcuni relativi a giochi completamente nuovi, come ad esempio Valkyrie Elysium di Square Enix ed Exoprimal di Capcom, ma abbiamo visto nuovamente in azione anche titoli usciti nelle prossime settimane e mesi come Forspoken e Ghostwire: Tokyo.

