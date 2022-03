GigaBash: nuovo trailer per il picchiaduro in arrivo su PS5, PS4 e PC

Durante il corso dello State of Play di marzo 2022, GigaBash è stato protagonista di un nuovo trailer, dedicato a Rawa, il drago kaiju sarà uno dei nuovi personaggi giocabili di questo interessante picchiaduro multigiocatore a base di mostri giganti e robot in uscita per PC, PS5 e PS4 nel corso del 2022.

Il gioco si ispira a grandi classici come King of the Monsters, con meccaniche da picchiaduro a quelle di Super Smash Bros., con battaglie tutti contro tutti da 4 giocatori o 2v2. Non manca ovviamente il multiplayer in locale e online per sfidare amici e giocatori di tutto il mondo, nonché quattro campagne singleplayer che approfondiscono le origini dei titani.

"GigaBash combina la creatività e la caoticità dei titoli come Power Stone, Super Smash Bros. Ultimate e War of the Monsters con le dimensioni mozzafiato dei classici film kaiju. Gioca nei panni di un titano scatenato o di un mecha caccia-titani. Evoca fulmini dal cielo, usa una torre radio come bastone o fai rotolare un intero distretto (e i tuoi nemici) in un'enorme palla di neve. Crea abbastanza distruzione e ti evolverai nella tua forma definitiva, il terrificante titano di classe S."

"Tuffati nelle classiche battaglie tutti contro tutti fino a 4 giocatori o fai squadra e competi nei 2v2. Porta la guerra in tutto il mondo, dalle città alle località esotiche, nessun luogo è al sicuro dalla furia dei titani! Partecipa a sfide testa a testa nella modalità Duello, competendo contro giocatori di tutto il mondo per scoprire chi è il vero re dei titani. Prova la modalità festa definitiva con una serie di minigiochi progettati per offrire il massimo divertimento", recita la descrizione ufficiale del gioco.