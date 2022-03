Gundam Evolution: trailer d’annuncio dello sparatutto free-to-play dallo State of Play

Durante il corso dello State of Play di marzo 2022 di Sony, Bandai Namco ha presentato con un trailer Gundam Evolution, sparatutto free-to-play in arrivo durante il corso del 2022 su PS5, PS4, PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

In Gundam Evolution i giocatori si affronteranno in scontri 6v6 pilotando gli iconici Mobile Suit della serie animata. Al lancio saranno disponibili 12 Mobile Suit per tutti i giocatori, ognuno caratterizzato da attacchi ed equipaggiamenti unici. Senza limitarsi a una classe specifica, i giocatori possono selezionare liberamente le loro Suit preferite e adattare il loro stile di gioco ai bisogni della squadra. Inoltre, Gundam Evolution prevede un sistema di autoriparazione (che fa recuperare i PV gradualmente all'unità) e punti di riparazione piazzati in punti strategici delle mappe di gioco.

Al lancio saranno disponibili tre modalità differenti: Cattura, Dominazione e Distruzione. Come apprendiamo dal PlayStation Blog, "in Cattura, le squadre provano a turni a occupare dei punti di controllo iterativi. I giocatori dovranno mostrare tutte le loro abilità per avanzare al secondo punto o per mantenere fieramente la linea difensiva e vincere. Dominazione alza la posta, infatti entrambe le squadre lottano per il controllo di tre obiettivi sbloccati casualmente. È una selvaggia battaglia a punti in un ambiente in continua evoluzione. In Distruzione, le squadre sono divise in Attaccanti e Difensori, e combattono per distruggere o difendere gli obiettivi. La cooperazione è la chiave per cambiare le sorti della battaglia in questo gioco di repressioni e sabotaggi."

Gundam Evolution come accennato in apertura sarà disponibile durante il corso del 2022, con un network test a numero chiuso che inizierà durante la primavera, ma purtroppo solo in Giappone e Nord America.