Trek to Yomi, nuovo trailer allo State of Play per il gioco sui samurai

Trek to Yomi è tornato a mostrarsi in trailer anche allo State of Play di Sony PlayStation, confermando dunque il suo arrivo su PS4 e PS5 oltre che su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

Sviluppato da Flying Wild Hog, Trek to Yomi è un particolare action adventure a scorrimento impostato in 2D ma con grafica in 3D, ambientato nel Giappone feudale. Si tratta di un gioco fortemente basato sulla narrazione, che raccoglie ispirazioni dalla storia del Giappone e della mitologia Shinto.

In questo contesto, assistiamo alla storia di Hiroki che si intreccia con altre storie, quelle dei suoi antenati, che vengono messe in scena dando vita a un racconto su diversi piani temporali che si riflettono uno sull'altro. È una storia tragica ed epica, fondata su combattimenti e momenti drammatici che contribuiscono alla crescita e alla progressione di Hiroki.

L'ispirazione dichiarata dagli sviluppatori sono i film classici di Akira Kurosawa, che emergono con una certa chiarezza anche nello stile grafico, per il quale è stato adottato un particolare bianco e nero piuttosto inedito sulla base dell'Unreal Engine. I pilastri di Trek to Yomi sono dunque una certa autenticità per quanto riguarda la ricostruzione di ambientazioni e costumi nipponici feudali e fedeltà allo stile del cinema classico su samurai e figure tradizionali del Giappone.

Il risultato è un gioco davvero molto interessante, come dimostrato ancora una volta anche da questo trailer di presentazione. Trek to Yomi è atteso per il 2022 ma non ha ancora una data precisa, tuttavia è atteso direttamente su Xbox Game Pass all'uscita, oltre che su PC, PS4 e PS5. Era stato annunciato all'E3 2021 con un trailer e alcune immagini.