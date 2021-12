Trek to Yomi su Xbox Game Pass all'uscita, nuovo trailer per l'action sui samurai

Trek to Yomi ha ricevuto un nuovo trailer che mostra qualche dettaglio in più sulla sua struttura e inoltre conferma la sua uscita direttamente su Xbox Game Pass, ancora senza una data precisa ma prevista per un generico 2022, al momento.

Sviluppato da Flying Wolf Hog, il team di Shadow Warrior, e pubblicato da Devolver Digital, Trek to Yomi è stato annunciato all'E3 2021 e fa parte dei quattro giochi annunciati per PC Game Pass nel corso dei The Game Awards 2021, ma a quanto pare arriverà anche sulla sezione console del servizio, dunque nel catalogo di Xbox Series X|S e Xbox One.

In base a quanto è possibile vedere, il gioco è una sorta di action a scorrimento con grafica in 3D ma impostazione bidimensionale, nel quale seguiamo le avventure dello spadaccino Hiroki e il suo tentativo disperato di salvare il proprio villaggio, come promessa fatta al suo maestro in punto di morte.

Da quel momento iniziano le sfide del giovane samurai, in un viaggio che lo porta a confrontarsi con nemici sempre più potenti in combattimenti all'ultimo sangue. Trek to Yomi sembra impostato su un'azione particolare, che punta a riprodurre il combattimento con katana dove il tempismo e i riflessi sono gli elementi preponderanti, il tutto all'interno di un'ambientazione che riprende il Giappone feudale rappresentato con una sorta di filtro anticato, in bianco e nero.