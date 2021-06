Trek to Yomi annunciato con un trailer e alcune immagini

In occasione della folle conferenza dell'E3 2021 di Devolver Digital, è stato presentato Trek to Yomi un gioco d'azione ambientato nel Giappone medievale che sembra avere stile da vendere, come potete verificare dal trailer pubblicato in testa alla notizia e dalle immagini pubblicate nella galleria sottostante.

Trek to Yomi è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Racconta le vicissitudini di Hiroki, un giovane spadaccino che deve proteggere la sua gente dalle minacce incombenti.

Trek to Yomi ha una presentazione di stampo cinematografico, che fa uso di un bellissimo bianco e nero per disegnare degli scenari che sembrano davvero molto belli. L'uscita è prevista nel 2022. Staremo a vedere se la sostanza sarà al livello dell'apparenza.