Phantom Abyss annunciato all'E3 2021, gioco multiplayer asincrono di massa

Phantom Abyss è stato annunciato e presentato nel corso dell'evento Devolver Direct all'E3 2021 con un trailer del gameplay che ne ha mostrato la sua particolare struttura, ovvero un gioco multiplayer asincrono di massa, se così si può definire.

È d'altra parte questa la descrizione che ne fanno gli sviluppatori stessi, ovvero il Team WIBY, trattandosi di un titolo action in prima persona nel quale bisogna cercare di arrivare più lontano possibile esplorando i meandri di un misterioso tempio e cercando di evitare le trappole mortali che vi si celano.

Il gioco ha una versione early access disponibile dal 22 giugno 2021 su Steam e sembra essere particolarmente interessante, trattandosi di una continua sfida con altri giocatori posta in maniera asincrona, con i "fantasmi" che rappresentano i tentativi fatti da tutti gli altri utenti della community. Vediamo la descrizione presente sulla pagina ufficiale di Phantom Abyss su Steam.

Phantom Abyss è un gioco multiplayer asincrono di massa che catapulta i giocatori in templi generati proceduralmente in missioni destinate a recuperare sacre reliquie nascoste all'interno di camere mortali. Gli intrepidi avventurieri schiveranno decine di trappole nascoste, salteranno infide voragini e fuggiranno da guardiani implacabili attraverso percorsi ramificati fino a impadronirsi di una delle reliquie prima di essere sopraffatti da micidiali marchingegni. Occhio, però: avrete un solo tentativo per ogni tempio e se fallirete o vi accontenterete di reliquie di minor valore, non rivedrete mai più quel tempio...

I giocatori più scaltri useranno le corse fantasma dei tentativi falliti di altri giocatori a loro vantaggio ed eviteranno i passi falsi e gli errori che hanno portato alla loro rovina. Una volta trovata la leggendaria reliquia sul fondo di ogni tempio, questo sparisce per sempre, diventando l'inestimabile trofeo dell'abile avventuriero.