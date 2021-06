Death's Door, trailer con data d'uscita dalla conferenza Devolver Digital 2021

Death's Door è stato mostrato durante la conferenza Devolver Digital 2021 con un trailer contenente la data d'uscita per. Questo affascinante action uscirà il prossimo 20 luglio 2021 su PC e Xbox One e Series X|S.

La trama dice che mietere le anime dei defunti, giorno dopo giorno, potrebbe sembrare monotono, ma per un Corvo è un lavoro decente. Le cose iniziano però a movimentarsi quando l'anima che dovresti raccogliere viene rubata, e tu sei costretto a inseguire il disperato ladro in un regno in cui la morte non esiste.

In Death's Door occorre usare armi da mischia, frecce e incantesimi per sconfiggere schiere di bestie e semidei. Gli errori verranno puniti, ma le vittorie saranno ricompensate. Diventa sempre più forte personalizzando le statistiche del tuo personaggio e padroneggiando le abilità e i potenziamenti che otterrai.

Cosa ve ne pare?