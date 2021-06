Wizard With A Gun: trailer dall'E3 2021 del multiplayer survival sandbox di Devolver Digital

È in corso la conferenza dell'E3 2021 di Devolver Digital, il folle editore di giochi indipendenti che ancora una volta ci propone un show a base di meta-narrazione. Mettendo però da parte la "lore" del Devolver Cinematic Universe, vediamo uno dei giochi presentati durante l'evento: Wizard With A Gun, un gioco d'avventura sandbox con elementi survival e multiplayer.

Wizard With A Gun è un gioco d'azione con visuale isometrica nel quale interpretiamo, come è facile intuire dal nome, un mago armato di una bocca da fuoco. Il personaggio deve raccogliere risorse e affrontare creature pericolose in ambienti di gioco alieni. Potremo anche creare un nostro ambiente con vari oggetti e divertirci insieme ad altri giocatori.

Wizard with a gun

Wizard With A Gun arriverà nel 2022 su PC e Nintendo Switch.

