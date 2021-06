Demon Throttle: un trailer annuncia che uscirà solo in formato fisico per Nintendo Switch

Per confermare la follia della loro conferenza, Devolver Digital ha detto, attraverso un trailer, che l'interessante Demon Throttle uscirà solo in formato fisico per Nintendo Switch nel 2021.

La versione fisica di Demon Throttle

Si tratta del nuovo gioco dello sviluppatore di Gato Roboto, Doinksoft, che si ispira ai classici action in stile 8-bit come i giochi per NES e Master System.

Il gioco avrà sia una grafica retrò, sia un sonoro, sia un modello distributivo vecchia scuola. Troverete il gioco solo nei negozi, in versione scatolata, da comprare e poi "dimenticare sulla mensola", come detto dagli stessi amici di Devolver Digital.

Si tratta sicuramente di un esperimento interessante che sarà curioso scoprire quali risultati porterà. Potrebbe essere l'inizio di un nuovo/vecchio modello distributivo diametralmente opposto al "all-you-can-eat" degli abbonamenti digitali, attaccati non troppo velatamente durante la conferenza Devolver.

Lo comprerete?