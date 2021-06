Ubisoft, E3 2021: video con tutti gli annunci e le presentazioni

Siamo oramai vicini alla fine del weekend di apertura dell'E3 2021 e la serata ha visto tra i partecipanti anche Ubisoft. La compagnia francese ha realizzato una conferenza compatta, con una serie di annunci molto interessanti, che vanno da Rainbow Six fino ad Avatar, passando per Mario + Rabbids.

Ecco il video con la raccolta degli annunci e delle presentazioni dell'E3 2021 di Ubisoft.

L'evento dell'E3 2021 di Ubisoft era stato in parte "rovinato" da alcuni leak dell'ultimo minuto, ma non è mancata una sorpresa finale: finalmente abbiamo avuto modo di vedere in azione Avatar, che sapevamo essere in sviluppo da tempo.

Durante l'evento abbiamo avuto modo di vedere i seguenti giochi: