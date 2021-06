Riders Republic, data di uscita e nuovo trailer dall'E3 2021

Riders Republic era tra le presenze annunciate all'Ubisoft Forward per l'E3 2021 e non ha mancato l'appuntamento, presentandosi con una data di uscita pronta, fissata per il 2 settembre 2021, e un nuovo trailer che riportiamo qui sopra.

Presentato lo scorso settembre, Riders Republic è un particolare gioco multiplayer dedicato agli sport estremi outdoor, e che vede una grande quantità di giocatori prendere parte a corse folli in varie discipline all'interno di una stessa gigantesca mappa.

Downhill, sci, snowboard, wingsuit e altri sport si fondono insieme in queste gigantesche sfide che mischiano elementi sociali, dati semplicemente dall'incontro con tanti altri giocatori e dalla condivisione d'esperienze online, a una sana competizione a suon di corse di varia tipologia.

Ispirate a vari parchi naturali americani, le mappe presentano ambientazioni variegate, spaziando tra montagne innevate, pareti rocciose, boschi, canyon, radure e vallate verdeggianti, offrendo degli scorci spettacolari dal punto di vista naturalistico che invogliano ulteriormente l'esplorazione e la corsa libera attraverso diversi percorsi.

Le modalità di gioco sono svariate, tra Tricks Battle incentrate sull'abilità nell'eseguire trick e acrobazie, Free for All come modalità PvP classica e Mass Race, ovvero le corse tutti insieme per oltre 50 giocatori contemporaneamente su veicoli e discipline diversi.

Per saperne di più, ricordiamo lo speciale su Riders Republic e in particolare cosa dovrebbe rubare ai precedenti giochi sugli sport estremi, nel frattempo potete registrarvi per partecipare alle sessioni di beta test del gioco che verranno organizzate nei prossimi mesi entro l'uscita di settembre.