Xbox Game Pass potrebbe ricevere un gioco Ubisoft a settembre, in base a un leak

Mentre restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale su giochi previsti per Xbox Game Pass nella prima metà del mese in arrivo, spunta un possibile titolo in arrivo a settembre, appartenente al catalogo Ubisoft, che secondo un leak potrebbe far parte della linup del prossimo mese.

A riferirlo è il solito eXtas1s, ormai tra i leaker più attivi per quanto riguarda il servizio Microsoft e, specificamente per questo ambito, anche dimostratosi piuttosto affidabile finora, cosa che ci fa prendere in considerazione anche questa esternazione, comunque da prendere come una semplice voce di corridoio.

Il gioco Ubisoft in arrivo su Game Pass sarebbe Riders Republic, ovvero il gioco incentrato sugli sport estremi che potrebbe essere destinato proprio alla prima mandata di titoli in catalogo per settembre 2024.