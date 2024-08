Metal Gear Solid Delta: Snake Eater avrà due modalità grafiche, vediamo risoluzione e frame rate

Si tratta di valori in linea con ciò che abbiamo visto finora per quanto concerne l'impiego dell'Unreal Engine 5 sulle attuali console, che non dispongono di un hardware in grado di gestire con disinvoltura le sofisticate tecnologie introdotte da Epic Games.

Stando agli articoli pubblicati dalla stampa internazionale nelle ultime ore, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater avrà due modalità grafiche su PS5 e Xbox Series X|S, come ormai da tradizione, ma anche in questo caso l'Unreal Engine 5 farà sentire il proprio peso.

L'abbiamo provato!

Come avrete visto, abbiamo provato Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e in tale frangente le nostre impressioni in merito al comparto tecnico del gioco sono state decisamente positive, grazie all'alto livello di dettaglio per i modelli dei personaggi e la vegetazione.

Allo stesso modo, tuttavia, sembra che gli sviluppatori di Konami non abbiano voluto rischiare nulla con questo remake, andando sì a ottimizzare il sistema di controllo rispetto all'originale ma lasciando intatti aspetti come l'intelligenza dei nemici, tarata per le meccaniche stealth.

Teoricamente Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dovrebbe fare il proprio debutto nel corso di quest'anno, ma non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale.