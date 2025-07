Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si mostra con un breve trailer del gameplay

Konami ha pubblicato un breve trailer del gameplay di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater che si focalizza sulle sequenze di combattimento, mostrandoci Snake che esce da una copertura per aprire il fuoco contro un gruppo di nemici, rotolando poi verso un altro riparo.

A questo punto il personaggio tira fuori un potente fucile a pompa e attacca a viso aperto gli avversari, eliminandoli uno alla volta, incurante delle loro reazioni. La scena presenta anche un cambio di visuale, dalla terza persona all'iron sight, per una mira più precisa.

Insieme ad alcune clip recenti, il trailer conferma come il remake prodotto da Konami non vada a rivisitare il gameplay originale, pur introducendo alcune novità pensate per rendere l'esperienza più moderna sul piano dei controlli e della gestione della telecamera.

Naturalmente per i tantissimi appassionati della serie creata da Hideo Kojima non si tratta di un problema, anzi probabilmente operare dei cambiamenti avrebbe esposto gli sviluppatori al concreto rischio di commettere qualche errore.