Jeff Williams lascia Apple dopo 27 anni: il nuovo COO sarà Sabih Khan

Dopo ben 27 anni, Jeff Williams lascerà Apple alla fine del mese. A sostituire il COO sarà Sabih Khan, attualmente Senior Vice President of Operations. Secondo quanto riportato, si tratterebbe di una successione pianificata da tempo, ma inevitabilmente l'azienda di Cupertino perde un pezzo grosso. Ad ogni modo, Williams continuerà a supervisionare il team per lo sviluppo di Apple Watch e altre iniziative, quindi non abbandonerà l'azienda in modo drastico. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Le nuove strategie di Apple Con l'uscita di Williams l'azienda di Cupertino dovrà inevitabilmente rivedere la struttura organizzativa. Il team di design è infatti affidato direttamente a Tim Cook, mentre Sabih Khan (come vi abbiamo anticipato) sostituirà Williams. Khan svolge un ruolo cruciale, dato che è in Apple da ben 30 anni ed è nel team esecutivo dal 2019. Grazie alle sue iniziative, Apple è riuscita a ridurre la propria impronta di carbonio del 60%, per non parlare di altri contributi particolarmente importanti. Sabih Khan di Apple Secondo Tim Cook, Khan è uno "stratega brillante", sottolineando la sua piena fiducia nelle sue capacità. Anche Williams ne ha parlato molto bene, definendolo come il "più talentuoso dirigente operativo al mondo". Al tempo stesso, l'azienda perde una figura cruciale. Jeff Williams è stato infatti nominato COO nel 2015 e secondo molti poteva sostituire a tutti gli effetti Tim Cook. Il Chief Operating Officer ha contribuito alla supervisione dei lanci di prodotti come Apple Watch, iPhone e iPod, tra le varie cose.