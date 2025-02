La data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stata confermata con un trailer allo State of Play

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play di febbraio di Sony con un nuovo scoppiettante trailer che svela la data di uscita .

La Cobra Unit fa il suo debutto nel nuovo trailer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Il filmato presentato questa sera mostra delle scene di gameplay inedite, tra cui per la prima volta vediamo la base di Groznyj Grad e la mitica Cobra Unit che darà del filo da torcere a Snake durante la sua missione d'infiltrazione. Non solo, il trailer conferma anche il ritorno del mini-gioco con protagoniste le scimmiette della serie Ape Escape.

Per chi non lo sapesse, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è il remake del terzo capitolo della serie "Solid" con protagonista Naked Snake. Quest'opera si pone come un rifacimento quanto più fedele possibile per quanto riguarda gameplay, storia, doppiaggio e contenuti, con il gioco che è stato realizzato da zero tramite l'ausilio dell'Unreal Engine 5.

Ciò ha permesso agli sviluppatori di ricreare da zero ambientazioni e modelli dei personaggi e realizzare un comparto grafico che ha ben poco da invidiare alle produzioni tripla A più recenti. Sono state apportate anche alcune modifiche e ritocchi per svecchiare il gameplay, ma senza stravolgerlo. In particolare ora Naked Snake è dotato di animazioni meno legnose ed è in grado di camminare da accovacciato e strisciare sulla schiena, mentre il sistema di combattimento CQC è stato aggiornato con numero maggiore di animazioni e interazioni.