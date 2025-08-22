Konami potrebbe considerare molti altri remake se Metal Gear Solid Delta: Snake Eater avrà successo

In sintesi questo è quanto hanno detto i producer Noriaki Okamura e Yuji Korekado in un'intervista con Game Informer, precisando tuttavia che, al momento, l'attenzione del team è interamente rivolta al ritorno di Naked Snake. Un chiaro segnale che per ora non ci sono piani concreti per ulteriori rifacimenti.

Tutto dipende dai fan

"Pensiamo sempre a cosa potremmo fare per la serie Metal Gear, ma per quanto riguarda i remake di titoli futuri, al momento ci stiamo concentrando sul presente. Abbiamo riflettuto su quale fosse il modo migliore per raggiungere sia i fan storici che i potenziali nuovi giocatori", hanno dichiarato Okamura e Korekado.

"In questo momento, il nostro obiettivo è consegnare Delta nelle migliori condizioni possibili alla generazione attuale. Una volta che il gioco sarà uscito, se i fan dopo averlo giocato vorranno vedere di più, allora ci piacerebbe prendere in considerazione molti altri titoli in futuro. Per ora, questo è tutto."

Naked Snake a caccia delle scimmie di Ape Escape in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Di sicuro per il momento Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha ricevuto le approvazioni da parte della stampa internazionale. Per il verdetto dei giocatori, invece, dovremo attendere qualche giorno in più: il lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S è fissato al 28 agosto.