Konami potrebbe considerare molti altri remake se Metal Gear Solid Delta: Snake Eater avrà successo

Stando alle parole dei producer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un eventuale successo del gioco potrebbe aprire la strada all'arrivo di ulteriori remake.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/08/2025
Naked Snake in Metal Gear Solid Delta Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater potrebbe rappresentare solo il primo di una lunga serie di remake, a condizione che il gioco riesca a conquistare i fan al punto da far desiderare il ritorno di altri giochi in una veste grafica moderna.

In sintesi questo è quanto hanno detto i producer Noriaki Okamura e Yuji Korekado in un'intervista con Game Informer, precisando tuttavia che, al momento, l'attenzione del team è interamente rivolta al ritorno di Naked Snake. Un chiaro segnale che per ora non ci sono piani concreti per ulteriori rifacimenti.

Tutto dipende dai fan

"Pensiamo sempre a cosa potremmo fare per la serie Metal Gear, ma per quanto riguarda i remake di titoli futuri, al momento ci stiamo concentrando sul presente. Abbiamo riflettuto su quale fosse il modo migliore per raggiungere sia i fan storici che i potenziali nuovi giocatori", hanno dichiarato Okamura e Korekado.

"In questo momento, il nostro obiettivo è consegnare Delta nelle migliori condizioni possibili alla generazione attuale. Una volta che il gioco sarà uscito, se i fan dopo averlo giocato vorranno vedere di più, allora ci piacerebbe prendere in considerazione molti altri titoli in futuro. Per ora, questo è tutto."

Naked Snake a caccia delle scimmie di Ape Escape in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Naked Snake a caccia delle scimmie di Ape Escape in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Di sicuro per il momento Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha ricevuto le approvazioni da parte della stampa internazionale. Per il verdetto dei giocatori, invece, dovremo attendere qualche giorno in più: il lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S è fissato al 28 agosto.

