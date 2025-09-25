La modalità Fox Hunt di Metal Gear Solid Delta ha una data e un video di presentazione

Konami ha annunciato la data di uscita della modalità Fox Hunt di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater nel corso dell'evento Metal Gear - Production Hotline, che si è tenuto durante il Tokyo Game Show e in cui abbiamo potuto assistere a una presentazione della modalità.

Disponibile a partire dalle 18.00 del 30 ottobre, il Fox Hunt Mode parte dalle meccaniche più apprezzate di Metal Gear Online per consegnarci un'entusiasmante rivisitazione del classico "nascondino" a base di mimetismo e sopravvivenza.

Il nostro obiettivo in questa modalità è di risultare invisibili agli occhi degli avversari per potergli tendere un'imboscata, ricorrendo anche al Naked Sense per percepire eventuali minacce nelle vicinanze ma usando tale risorsa con giudizio, visto che consumerà la nostra stamina.

Non è tutto: mentre utilizziamo il Naked Sense, gli altri giocatori riceveranno un avviso e nascondersi rapidamente diventerà a quel punto una questione di vita o di morte.