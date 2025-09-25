Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita

Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore è stato rinviato di nuovo da Level-5: il nuovo episodio della celebre serie avrebbe dovuto fare il proprio debutto nel corso di quest'anno, ma bisognerà invece attendere il 2026.

"Sebbene l'uscita de Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore fosse inizialmente prevista per il 2025, al fine di offrire il gioco nella migliore forma possibile il lancio è stato riprogrammato per il 2026" ha dichiarato Level-5 in un comunicato.

"Ci rammarichiamo profondamente per qualsiasi inconveniente che questo rinvio possa causare e apprezziamo sinceramente la vostra comprensione e il continuo supporto", si conclude la nota dello studio giapponese, che ha pubblicato un nuovo trailer dell'avventura in occasione del Tokyo Game Show 2025.

Annunciato all'inizio del 2023, Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore è il primo episodio della celebre serie a superare i confini delle console portatili Nintendo, se escludiamo lo spin-off dedicato a Katrielle uscito nel 2017.