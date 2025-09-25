0

PS5 è la console Sony che ha prodotto i maggiori incassi di sempre

Durante il Tokyo Game Show 2025, il co-CEO Hideaki Nishino ha annunciato che PS5 è la console Sony che ha prodotto i maggiori incassi di sempre.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/09/2025
PS5

Il co-CEO di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, ha annunciato durante il Tokyo Game Show 2025 che PS5 è la console Sony che ha prodotto i maggiori incassi di sempre: l'attuale generazione è la più redditizia che ci sia mai stata per l'azienda giapponese.

Stando al grafico presentato da Nishino, finora PlayStation 5 ha generato vendite per 136 miliardi di dollari, superando tutte le precedenti console Sony: in seconda posizione c'è PS4 con 107 miliardi di dollari, quindi PS3 con 71 miliardi, PS2 con 44 miliardi e l'originale PlayStation con 24 miliardi, totalizzati nel corso del suo intero ciclo vitale.

I dati citati dal co-CEO di SIE includono le proiezioni relative all'attuale anno fiscale, che confermano il netto vantaggio di PS5 rispetto alle precedenti generazioni di piattaforme Sony.

Solo poche settimane fa è stato annunciato che PlayStation 5 ha raggiunto quota 80,3 milioni di unità vendute, procedendo in maniera spedita verso il prestigioso traguardo dei cento milioni di pezzi.

E lo State of Play ha rilanciato le esclusive PlayStation

Se i dati di vendita dell'hardware Sony sono davvero positivi, anche lato software sembra che l'azienda abbia ricominciato a spingere sul fronte delle esclusive, come dimostrano i tanti annunci dello State of Play che è stato trasmesso ieri sera.

Da Saros a Marvel's Wolverine, per non parlare dello straordinario supporto delle terze parti, Microsoft inclusa, sembra proprio che il 2026 di PS5 sarà molto interessante.

#Sony #Tokyo Game Show
Segnalazione Errore
