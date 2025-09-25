Il co-CEO di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, ha annunciato durante il Tokyo Game Show 2025 che PS5 è la console Sony che ha prodotto i maggiori incassi di sempre: l'attuale generazione è la più redditizia che ci sia mai stata per l'azienda giapponese.

Stando al grafico presentato da Nishino, finora PlayStation 5 ha generato vendite per 136 miliardi di dollari, superando tutte le precedenti console Sony: in seconda posizione c'è PS4 con 107 miliardi di dollari, quindi PS3 con 71 miliardi, PS2 con 44 miliardi e l'originale PlayStation con 24 miliardi, totalizzati nel corso del suo intero ciclo vitale.

I dati citati dal co-CEO di SIE includono le proiezioni relative all'attuale anno fiscale, che confermano il netto vantaggio di PS5 rispetto alle precedenti generazioni di piattaforme Sony.

Solo poche settimane fa è stato annunciato che PlayStation 5 ha raggiunto quota 80,3 milioni di unità vendute, procedendo in maniera spedita verso il prestigioso traguardo dei cento milioni di pezzi.