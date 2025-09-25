State of Play: tutti gli annunci dell'evento PlayStation, da Wolverine a Saros

Sony ha presentato un nuovo State of Play di circa 35 minuti, trasmesso in diretta su YouTube e Twitch. L'evento ha offerto aggiornamenti su titoli di terze parti e indie, con particolare attenzione a Saros, il nuovo gioco di Housemarque, sviluppatori di Returnal. Il titolo ha ricevuto un'anteprima esclusiva di quasi cinque minuti di gameplay su PS5. Gli altri giochi mostrati includono Marvel's Wolverine, Crimson Desert e Nioh 3, più due novità hardware da parte di Sony e novità per tutti i giocatori di Gran Turismo 7. L'evento è stato il primo dopo l'ultimo State of Play del 3 settembre, che aveva approfondito 007: First Light. Come prima cosa, però, vi proponiamo il video dell'evento, nel caso in cui vogliate recuperare la presentazione in forma integrale.

Saros Il protagonista di questa presentazione è Saros, action in terza persona con elementi roguelike. Ambientato su Carcosa, un pianeta desolato, il gioco segue Arjun Devraj, un Soltari Enforcer alla ricerca di una colonia perduta. Il gameplay mostra schermate piene di proiettili, meccaniche di assorbimento dei colpi e un sistema di progressione permanente che consente di potenziare armi e tuta dopo ogni morte. Una novità interessante di Saros è la "Second Chance": una volta caricata, permette di tornare in vita, utile per affrontare le sfide più difficili. Saros arriverà su PS5 il 20 marzo 2026.

Marvel's Wolverine - Un eroe tormentato Insomniac Games ha mostrato un nuovo trailer di Marvel's Wolverine, action dalle tinte adulte e violente. Il protagonista, Logan, soffre di amnesie e cerca di ritrovare se stesso. Il gioco promette combattimenti intensi, guest star e ambientazioni iconiche dell'universo Marvel. Gli sviluppatori puntano a una rappresentazione fedele del personaggio e dei luoghi storici della saga. Un nuovo aggiornamento sul titolo arriverà probabilmente in primavera, in occasione di un prossimo State of Play.

Nioh 3 - Viaggio nel tempo e battaglie epiche Nioh 3, sviluppato da Team Ninja, è stato mostrato con un trailer che ne ha evidenziato le meccaniche di combattimento e le ambientazioni storiche. Il gioco seguirà Tokugawa Takechiyo, un giovane samurai che viaggia nel tempo per affrontare nemici leggendari. Sarà disponibile su PS5 e PC a partire dal 6 febbraio 2026.

Microsoft Flight Simulator 2024 - Il cielo su PS5 Microsoft Flight Simulator 2024, il celebre simulatore di volo, arriverà su PS5 l'8 dicembre 2025. Il gioco offrirà un'esperienza di volo realistica, con ambientazioni dettagliate e una vasta gamma di aerei da pilotare. Su PlayStation 5 Microsoft Flight Simulator 2024 supporterà PS VR 2.

Zero Parades Il nuovo progetto di ZA/Um si presenta allo State of Play con un trailer nel quale si possono notare le caratteristiche del progetto. Zero Parades è un gioco di ruolo a turni, basato su di un forte sistema di scelte e conseguenze. Nel caso in cui siate interessati, abbiamo visto Zero Parades in anteprima.

Altri annunci e trailer Battlefield 6: il primo estratto della campagna mostra combattimenti intensi e drammatici, riportando i giocatori singoli al centro dell'azione. Il titolo promette anche un comparto multiplayer competitivo e ricco di contenuti. Uscita prevista per il 10 ottobre 2025.

Deus Ex Remaster : il celebre gioco di ruolo d'azione torna con una remaster che migliora grafica e gameplay. Uscita prevista per il 5 febbraio 2026.

: il celebre gioco di ruolo d'azione torna con una remaster che migliora grafica e gameplay. Uscita prevista per il 5 febbraio 2026. Seven Deadly Sins : gioco di ruolo d'azione basato sull'omonima serie anime, in arrivo il 28 gennaio 2026.

: gioco di ruolo d'azione basato sull'omonima serie anime, in arrivo il 28 gennaio 2026. Sonic Racing: CrossWords : nuovo capitolo della serie di corse, con nuovi personaggi e ambientazioni. Data di uscita da confermare.

: nuovo capitolo della serie di corse, con nuovi personaggi e ambientazioni. Data di uscita da confermare. Dynasty Warriors 3 Remaster : il celebre gioco di battaglie su larga scala torna con una versione rimasterizzata, in uscita il 26 marzo 2026.

: il celebre gioco di battaglie su larga scala torna con una versione rimasterizzata, in uscita il 26 marzo 2026. Code Vein 2 : seguito del gioco di ruolo d'azione in stile anime, in arrivo il 30 gennaio 2026.

: seguito del gioco di ruolo d'azione in stile anime, in arrivo il 30 gennaio 2026. Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles : il classico gioco di strategia torna con una versione aggiornata, con nuovi contenuti e miglioramenti grafici. Lo abbiamo recensito proprio oggi, mentre allo State of Play è stato mostrato un trailer incentrato sul combattimento.

: il classico gioco di strategia torna con una versione aggiornata, con nuovi contenuti e miglioramenti grafici. Lo abbiamo recensito proprio oggi, mentre allo State of Play è stato mostrato un trailer incentrato sul combattimento. Chronoscript The Endless End : action 2D in stile metroidvania, ambientato in una biblioteca misteriosa nella quale uno scrittore è rimasto intrappolato nel suo libro e deve sostarsi tra i vari manoscritti alla ricerca di un'uscita. Uscita prevista per il 2026.

: action 2D in stile metroidvania, ambientato in una biblioteca misteriosa nella quale uno scrittore è rimasto intrappolato nel suo libro e deve sostarsi tra i vari manoscritti alla ricerca di un'uscita. Uscita prevista per il 2026. Crimson Desert: nuovo trailer del gioco open world, con ambientazioni mozzafiato e combattimenti epici. Il gioco arriverà il 19 marzo 2026.