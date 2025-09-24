Zero Parades dimostra che ZA/UM è viva e vegeta e l'eredità di Disco Elysium non andrà perduta

Dopotutto, non è mai bello quando membri chiave di un team se ne vanno, lanciando accuse e dando via a processi legali, e sullo sfondo si vedono nascere svariati studi indipendenti composti dagli esuli della compagnia originale. Dopo aver dato un primo sguardo a Zero Parades, però, ammettiamo di avere qualche dubbio in meno.

Quando ZA/UM ci ha invitati alla presentazione in anteprima di Zero Parades , il suo nuovo GDR isometrico investigativo, ci siamo subito chiesti se quel team - o per meglio dire quel che ne era rimasto dopo le spaccature interne degli ultimi anni - potesse ancora sorprenderci, se la potenza creativa che aveva dato alla luce Disco Elysium fosse ancora presente all'interno di ZA/UM.

Zero Parades: chi siamo, dove siamo, cosa succede

Noi siamo Hershel Wilk, un'agente della cooperazione di regimi comunisti nota come Super Blocco, e cinque anni prima abbiamo condotto il nostro team verso l'abisso per poi essere inseguiti dai fantasmi del nostro fallimento ogni singolo secondo. Ora, però, abbiamo un nuovo compito, l'occasione di dimostrare agli altri e noi stesse di non aver perso le nostre capacità.

Hershel, come il protagonista di Disco Elysium, è prima di tutto definita dai propri difetti e dalle proprie mancanze: certo, è talentuosa, magnetica e riesce a tenere duro più degli altri, ma è anche testarda oltre la ragione, insicura, terrorizzata all'idea di legarsi a qualcuno per un lungo periodo e spesso sabota sé stessa. Non è un agente sotto copertura perfetto e va vista come una "anti-James Bond": non è in grado di saltare da elicotteri che esplodono o sopravvivere a sparatorie contro decine di scagnozzi nemici, ma è una spia che da anni lavora dietro la scrivania e che ora si trova nel mezzo di una nuova missione sul campo.

Tutto questo avverrà a Portofiro, una città-stato democratica quasi indipendente che si ritrova schiacciata tra i propri vicini tecno-fascisti e una banca internazionale che ha finanziato così tanti Stati da avere un potere internazionale enorme. Si tratta di una ambientazione dove i bei tempi sono passati, così danneggiata dalle interferenze di altre nazioni che pare di essere ormai arrivati alla "fine della storia del mondo". È una metropoli sci-fi retro futuristica (ispirata alla fine degli anni '90 e l'inizio del 2000) cresciuta sopra sé stessa, che ci porterà da un semplice Bazar alle rovine di un centro di esplorazione spaziale dove i segreti paiono trasudare dalle pareti.

Zero Parades è ambientato a Portofiro e non c'è alcun legame con Disco Elysium: sono due mondi completamente separati

Il compito di Hershel non è solo di investigare sulla situazione politica ed economica in Portofiro, ma anche di ricreare il vecchio team, che aveva tradito per potersi salvare quando la precedente missione era deragliata. Zero Parades vuole quindi esplorare le difficoltà di ricreare un legame con qualcuno che non potrà mai più fidarsi di noi: ovviamente mancano ancora molti dettagli, ma ZA/UM ha subito reso chiaro che non sempre potremo risolvere la situazione e dovremo quindi affrontare le conseguenze di un fallimento certo.