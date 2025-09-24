Deus Ex Remastered annunciato con una data di uscita, il grande classico torna su piattaforme moderne

Eidos Montreal ed Aspyr hanno annunciato Deus Ex Remastered nel corso dello State of Play di questa sera, ovvero una versione rimasterizzata e adattata per le piattaforme moderne del grande classico RPG con elementi stealth.
L'originale è considerato uno dei padri di quel genere ibrido che sarebbe poi stato definito immersive sim, sebbene sia più vicino al gioco di ruolo con elementi action e stealth, puntando in una maniera all'epoca particolarmente impressionante (ma anche per gli standard di adesso, in effetti) alla libertà d'azione.
Questa caratteristiche lo rendono ancora oggi un titolo estremamente godibile, ancora di più in questa versione rimasterizzata che migliora la grafica e rende il gioco compatibile con le piattaforme attuali.
Un gioco ancora attuale
Deus Ex Remastered punta a mantenere intatte le caratteristiche specifiche dell'originale, attraverso un adattamento estremamente fedele che vuole semplicemente riproporre il grande originale al pubblico moderno, con qualche adattamento estetico.
Ambientato nel 2052, con una visione fantascientifica che a questo punto può risultare un po' retrò, Deus Ex mette in scena le avventure di JC Denton, un agente UNATCO dotato di potenziamenti cibernetici.
Il protagonista si ritrova alle prese con una serie di missioni da portare a termine tra New York, Parigi, Hong Kong e anche l'Area 51, cercando di scoprire i misteri dietro un'enorme cospirazione che sembra portare a un punto di frattura nella storia dell'umanità.
La rimasterizzazione, affidata ad Aspyr, riguarda un incremento di risoluzione, rielaborazione di texture e modelli 3D, miglioramento del sistema di illuminazione, sistemi particellari e altro.
Deus Ex Remastered ha la data di uscita fissata per il 5 febbraio 2026, al momento annunciato su PS5, in attesa di conoscere altre piattaforme e dettagli.