Deus Ex Remastered annunciato con una data di uscita, il grande classico torna su piattaforme moderne

Eidos Montreal ed Aspyr hanno annunciato Deus Ex Remastered nel corso dello State of Play di questa sera, ovvero una versione rimasterizzata e adattata per le piattaforme moderne del grande classico RPG con elementi stealth.

L'originale è considerato uno dei padri di quel genere ibrido che sarebbe poi stato definito immersive sim, sebbene sia più vicino al gioco di ruolo con elementi action e stealth, puntando in una maniera all'epoca particolarmente impressionante (ma anche per gli standard di adesso, in effetti) alla libertà d'azione.

Questa caratteristiche lo rendono ancora oggi un titolo estremamente godibile, ancora di più in questa versione rimasterizzata che migliora la grafica e rende il gioco compatibile con le piattaforme attuali.