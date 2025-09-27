I requsiti di sistema PC di Deus Ex Remastered sono superiori a quelli di Deus Ex Mankind Divided

Il Deus Ex originale ormai può girare anche sul vostro tostapane smart, visto che richiedeva un Pentium II a 300 MHz e una scheda video con la bellezza di 16 MB di VRAM, ma non è certo il metro di confronto ideale con la nuova edizione.

Una delle curiosità emerse su Deus Ex Remastered sono i requisiti di sistema della versione PC . Non sono esosissimi, ma alcuni hanno notato che sono superiori a quelli di Deus Ex: Mankind Divided , il capitolo più recente della serie, nonché un titolo dall'impatto visivo decisamente più moderno.

I requisiti della rimasterizzazione

Normalmente le edizioni rimasterizzate dei giochi non hanno requisiti esosissimi, e questo è il caso anche di Deus Ex Remastered, ma chiaramente risalta il fatto che un titolo comunque molto vecchio, per quanto ammodernato, abbia tra i requisiti consigliati una GPU NVIDA RTX 2080 / Radeon RX 6750 e richieda un minimo di 4GB di RAM, lì dove Mankind Divided si accontenta di una GPU NVIDIA GTX 970 come consigliata.

I requisiti di sistema PC di Deus Ex Remastered:

Minimi: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10+ Processore: Intel i3 / AMD FX-4100 Memoria: 4 GB di RAM Scheda video: GeForce GT 620 1gb / Radeon HD 8670D Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Consigliati: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 11 Processore: Intel i7 / AMD Ryzen 7 5800 Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: NVIDA RTX 2080 / Radeon RX 6750 Memoria: 20 GB di spazio disponibile



Questi, invece, sono i requisiti di sistema di Deus Ex: Mankind Divided.

Minimi: Sistema operativo: Windows 7.1SP1 or above (64-bit Operating System Required) Processore: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB) Memoria: 45 GB di spazio disponibile

Consigliati: Sistema operativo: Windows 10 64-bit Processore: Intel Core i7-3770K or AMD FX 8350 Wraith Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: AMD Radeon RX 480 - 1920 x 1080 or NVIDIA GTX 970 - 1920 x 1080 Memoria: 55 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: 55GB HD space includes DLC



Prendetela, chiaramente, come una mera curiosità, perché la nostra non vuole certo essere una critica preventiva al gioco, che uscirà su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.