I requsiti di sistema PC di Deus Ex Remastered sono superiori a quelli di Deus Ex Mankind Divided

Una delle curiosità emerse su Deus Ex Remastered sono i requisiti di sistema della versione PC. Non sono esosissimi, ma alcuni hanno notato che sono superiori a quelli di Deus Ex: Mankind Divided, il capitolo più recente della serie, nonché un titolo dall'impatto visivo decisamente più moderno.
Il Deus Ex originale ormai può girare anche sul vostro tostapane smart, visto che richiedeva un Pentium II a 300 MHz e una scheda video con la bellezza di 16 MB di VRAM, ma non è certo il metro di confronto ideale con la nuova edizione.
I requisiti della rimasterizzazione
Normalmente le edizioni rimasterizzate dei giochi non hanno requisiti esosissimi, e questo è il caso anche di Deus Ex Remastered, ma chiaramente risalta il fatto che un titolo comunque molto vecchio, per quanto ammodernato, abbia tra i requisiti consigliati una GPU NVIDA RTX 2080 / Radeon RX 6750 e richieda un minimo di 4GB di RAM, lì dove Mankind Divided si accontenta di una GPU NVIDIA GTX 970 come consigliata.
I requisiti di sistema PC di Deus Ex Remastered:
- Minimi:
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 10+
- Processore: Intel i3 / AMD FX-4100
- Memoria: 4 GB di RAM
- Scheda video: GeForce GT 620 1gb / Radeon HD 8670D
- Memoria: 20 GB di spazio disponibile
- Consigliati:
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 11
- Processore: Intel i7 / AMD Ryzen 7 5800
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDA RTX 2080 / Radeon RX 6750
- Memoria: 20 GB di spazio disponibile
Questi, invece, sono i requisiti di sistema di Deus Ex: Mankind Divided.
- Minimi:
- Sistema operativo: Windows 7.1SP1 or above (64-bit Operating System Required)
- Processore: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent
- Memoria: 8 GB di RAM
- Scheda video: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)
- Memoria: 45 GB di spazio disponibile
- Consigliati:
- Sistema operativo: Windows 10 64-bit
- Processore: Intel Core i7-3770K or AMD FX 8350 Wraith
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: AMD Radeon RX 480 - 1920 x 1080 or NVIDIA GTX 970 - 1920 x 1080
- Memoria: 55 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: 55GB HD space includes DLC
Prendetela, chiaramente, come una mera curiosità, perché la nostra non vuole certo essere una critica preventiva al gioco, che uscirà su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.