ROG Xbox Ally X è introvabile negli USA e i bagarini se ne approfittano con prezzi da capogiro su eBay

Ieri Microsoft ha ufficialmente aperto i preordini per ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, con quest'ultimo, il modello più potente e costoso, già esaurito a livello globale sul Microsoft Store, nonché negli eshop ASUS e presso i rivenditori di numerosi paesi.

Come prevedibile, i bagarini non si sono fatti attendere: il PC handheld è già comparso su eBay a prezzi decisamente gonfiati, soprattutto negli Stati Uniti, dove risulta introvabile ovunque. Fortunatamente, in Italia entrambe le versioni sono ancora disponibili per il preordine. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra guida all'acquisto dedicata a ROG Xbox Ally e Ally X.