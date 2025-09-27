ROG Xbox Ally X è introvabile negli USA e i bagarini se ne approfittano con prezzi da capogiro su eBay

Ieri Microsoft ha ufficialmente aperto i preordini per ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, con quest'ultimo, il modello più potente e costoso, già esaurito a livello globale sul Microsoft Store, nonché negli eshop ASUS e presso i rivenditori di numerosi paesi.
Come prevedibile, i bagarini non si sono fatti attendere: il PC handheld è già comparso su eBay a prezzi decisamente gonfiati, soprattutto negli Stati Uniti, dove risulta introvabile ovunque. Fortunatamente, in Italia entrambe le versioni sono ancora disponibili per il preordine. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra guida all'acquisto dedicata a ROG Xbox Ally e Ally X.
Prezzi fino a 2.500 dollari
Giusto per rendere l'idea, al momento una delle aste più convenienti con formula "Compralo Subito" propone ROG Xbox Ally X al conveniente cifra di 1666,91 euro (a cui si sommano oltre 70 euro di spedizione dagli Stati Uniti per l'Italia). Facendo una ricerca più mirata su eBay USA, si arriva facilmente intorno ai 2.500 dollari, in pratica due volte e mezzo il prezzo ufficiale di 999 dollari stabilito da Microsoft. In compenso, la consegna è gratis.
Purtroppo quella dei bagarini è una piaga che difficilmente verrà mai debellata. La speranza chiaramente è che la situazione migliori dopo il lancio, fissato per il 16 ottobre sia per ROG Xbox Ally che Xbox Ally X, con la spedizione di nuove scorte nei negozi.