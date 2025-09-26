Come preordinare ASUS ROG Xbox Ally e Ally X: una breve guida all'acquisto della console portatile Microsoft

Da oggi, venerdì 26 settembre, sono aperte le prenotazioni per l' ASUS ROG Xbox Ally e Ally X , le due versioni della console portatile targata Microsoft. Si tratta di due versioni che presentano delle differenze che si traducono, poi, in una collocazione diversa all'interno del mercato. Per effettuare il pre-order vi basterà recarvi sulla pagina Amazon dedicata ad entrambi i prodotti e scegliere quale modello preferite. L'uscita di entrambe le versioni della console è fissata per il prossimo 16 ottobre:

ASUS ROG Xbox Ally/X: quali sono le differenze delle due versioni della console?

Entrambi i modelli condividono alcune caratteristiche principali, tra cui il display da 7" FHD (1080p) IPS con 500 nits di luminosità, rapporto 16:9, refresh rate a 120Hz, FreeSync Premium, protezione Corning Gorilla Glass Victus e rivestimento DXC Anti-Reflection. Anche le dimensioni (290,8 x 121,5 x 50,7 mm), il layout dei controlli e gli accessori risultano identici, garantendo uniformità ergonomica e funzionale. Le differenze più significative tra i due modelli riguardano il cuore hardware della console. Il ROG Xbox Ally base monta un processore AMD Ryzen Z2 A, 16 GB di RAM LPDDR5X-6400 e un SSD M.2 da 512 GB, con una batteria da 60Wh e un peso di 670 grammi. La versione ROG Xbox Ally X, invece, punta su un SoC più potente, l'AMD Ryzen AI Z2 Extreme, supportato da 24 GB di RAM LPDDR5X-8000 e un SSD da 1TB, con batteria da 80Wh e peso di 715 grammi.