Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection pare avrà i propri amiibo, un fan li ha scovati al TGS

Precisiamo subito che tecnicamente non sono stati fatti annunci sulla questione da parte di Capcom né da parte di Nintendo, ma un fan ha potuto fare delle fotografie a tre amiibo che sono chiaramente basati sul videogioco e che potete vedere nella fotografia poco sotto.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch 2, ma quest'ultima versione pare che avrà un vantaggio esclusivo: il supporto agli amiibo, perfetto visto che pare che ci saranno almeno tre amiibo basati sul videogioco.

Gli amiibo di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

L'utente RodimusPrimal82 su Reddit ha condiviso una serie di fotografie dal Tokyo Game Show 2025 e ha messo in mostra una serie di oggetti di scena. La parte interessante però è che nel mezzo possiamo vedere i tre amiibo in questione.

I tre amiibo di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Come potete vedere, si tratta dei due Rathalos gemelli che sono al centro del videogioco di Capcom e del Felyne che sarà alleato del nostro protagonista e lo guiderà nel corso dell'avventura. Aggiungiamo anche che la presenza di amiibo dedicati a Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection non stupisce troppo, visto che anche i titoli precedenti della serie sono stati supportati con questi oggetti da collezione.

Fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale, però, dobbiamo considerare il tutto come da confermare. Inoltre, non sappiamo quando saranno disponibili, sebbene paia credibile che arrivino il 13 marzo 2026 come il videogioco.

Ricordiamo anche che Monster Hunter Stories e Monster Hunter Stories 2 arrivano su Xbox.