Annunciato il Monster Hunter Showcase con grandi novità per Monster Hunter Wilds e Monster Hunter Stories 3

L'appuntamento è fissato per inizio dicembre . Sebbene la casa giapponese non abbia ancora comunicato una data precisa, è lecito aspettarsi che l'evento si svolga alcuni giorni prima della pubblicazione dell'aggiornamento di Wilds, previsto per il 16 dicembre . In questo modo i cacciatori avranno tempo di prepararsi all'arrivo del temibile drago anziano Gogmazios.

Capcom ha annunciato un nuovo Monster Hunter Showcase , interamente dedicato al Title Update 4 di Monster Hunter Wilds e al debutto di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection , il prossimo capitolo della serie spin-off con combattimenti a turni.

Di carne al fuoco di cui parlare ce ne sarà parecchia

Il Title Update 4 di Monster Hunter Wilds porterà con sé numerose novità: oltre alla caccia al Gogmazios, Capcom ha confermato l'introduzione di nuovi contenuti endgame, missioni ed eventi a tempo limitato, e un importante aggiornamento delle performance, in particolare su PC, da lungo atteso dalla community.

Per quanto riguarda Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, il lancio è programmato per il 13 marzo 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. I preordini sono già disponibili da fine ottobre. Il Showcase sarà dunque l'occasione ideale per approfondire le meccaniche di gioco e scoprire quali mostri storici della saga faranno il loro ritorno.