Minecraft Blast è nuovo gioco di Minecraft gratuito, lanciato a sorpresa da Mojang e King

Considerando la collaborazione, è facile pensare a un puzzle in stile Candy Crush in salsa Minecraft , ma in verità sembra che sia qualcosa di piuttosto differente, traendo maggiori caratteristiche dal best seller di Mojang.

In attesa di ulteriori informazioni da parte delle due compagnie, al momento Minecraft Blast sembra sia disponibile solo in alcune sezioni asiatiche degli store mobile, in particolare nella zona della Malesia , dove al momento risulta scaricabile su Apple Store e Google Store.

Mojang Studio e King hanno lanciato in queste ore Minecraft Blast , un nuovo gioco legato al celebre franchise che è comparso sul mercato praticamente a sorpresa , ma al momento disponibile solo in alcuni paesi attraverso una sorta di soft launch di prova.

Un puzzle su Minecraft

La meccanica è sempre quella classica dell'associazione di forme e colori sullo schermo in modo da liberare spazi e avanzare così di livello in livello, ma dietro a questi elementi si trovano anche alcune caratteristiche derivate direttamente dalla tradizione di Minecraft.

Screenshot di Minecraft Blast

Non sono ancora chiari i dettagli, ma sembra che oltre all'azione puzzle classica, incentrata sull'incastrare fra loro i blocchi, ci siano anche altri elementi più inerenti al mondo di Minecraft, con mob e oggetti che riempiono la scena e la possibilità di utilizzare TNT e pozioni per vari scopi, a quanto pare.

Altre schermate mostrano peraltro scorci di gioco più propriamente legati all'impostazione di Minecraft, dunque potrebbero esserci elementi aggiuntivi che rimandano alla costruzione e alla gestione degli spazi nel classico stile del celebre sandbox di Mojang.

In ogni caso, restiamo in attesa di un lancio più esteso per il gioco in questione.