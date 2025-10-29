Minecraft riceverà due nuovi mob con il grosso update Mounts of Mayhem

Da quest'ultimo sono emersi nuovi contenuti davvero molto interessanti come il Nautilus, un mob che si presenta anche come una sorta di veicolo acquatico, e l'aggiunta delle lance come arma utilizzabile.

Si tratta di varianti di altri mob che potranno essere incontrati all'interno del bioma desertico con il lancio dell'aggiornamento Mounts of Mayhem , annunciato nel corso del Minecraft Live 2025 andato in scena il mese scorso e dal quale sono emerse diverse novità in arrivo.

Due creature del deserto

Il primo nuovo mob ad arrivare è il Camel Husk: anche se è stato presentato come un avversario, in realtà non sembra essere un mob particolarmente ostile.

Si tratta, in sostanza, di un cammello non-morto. Come riferisce Mojang "I giorni delle pigre escursioni nel deserto sono FINITI. Niente più bagni di sole sotto le cime delle badlands, niente più albe rilassanti, perché il nuovo mob non morto, il Camel Husk, che si genera lì, sarà anche passivo, ma i mob che lo cavalcano non lo sono affatto!".

In sostanza, di per sé il Camel Husk non fa molto di male, ma il problema deriva da coloro che lo cavalcano. Tra questi troviamo in particolare i Parched, l'altra tipologia di mob in arrivo.

Questi ultimi sono una variante degli scheletri che hanno come fondamentale caratteristica il fatto di sopportare la luce del sole: contrariamente agli altri individui standard della specie, che bruciano al sole, i Parched sopravvivono tranquillamente al clima desertico anche sotto la luce diretta, scagliando frecce in qualsiasi momento della giornata.