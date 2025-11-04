Minecraft X Dragon Ball Z è disponibile, come conferma il buffo trailer di lancio

Minecraft X Dragon Ball Z è disponibile a partire da oggi per i possessori della Bedrock Edition, come conferma il buffo trailer di lancio che Mojang e Microsoft hanno pubblicato per l'occasione.
Anche l'universo creato da Akira Toriyama entra dunque a far parte dell'immaginario a base voxel di Minecraft, portando con sé location iconiche come quella del Torneo Tenkaichi e un cast di personaggi che include Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Trunks, Krillin, Freezer, Cell, gli Androidi e persino Majin Bu.
Giocabile in solitaria, in modalità cooperativa oppure nell'ambito di spettacolari battaglie competitive cinque-contro-cinque, il DLC dedicato a Dragon Ball Z ci permetterà di eseguire le più spettacolari manovre dei vari personaggi, naturalmente in chiave "cubettosa".
Dallo scenario del Cell Game alla superficie di Namek, potremo cimentarci con tanti combattimenti oppure semplicementre rilassarci nell'hub principale della Capsule Corporation, in attesa della prossima sfida.
Collaborazioni vincenti
Annunciato il mese scorso, il DLC di Dragon Ball Z per Minecraft rientra nell'ormai ben collaudata ottica delle collaborazioni speciali, che come abbiamo visto continuano a produrre grandi risultati andando a intrecciare ampissime basi d'utenza talvolta diverse.
In questo caso il risultato è un'esperienza che miscela l'iconica lore di Dragon Ball Z, con i suoi tanti personaggi, e lo stile grafico peculiare di Minecraft, non dimenticandosi neppure i bonus gratuiti fra skin pack ricchi di costumi extra e un accessorio fondamentale come lo Scouter.