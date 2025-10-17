Mojang oggi non inserirebbe mai il Creeper in Minecraft, sarebbe troppo "controverso"

Uno degli elementi più iconici e noti di Minecraft è certamente il Creeper , l'amato e odiato nemico verde che appena ci vede decide che la cosa migliore da fare è esplodere e mettere fino ai nostri sogni d'avventura. Non si riesce a immaginare Minecraft senza il Creeper, ma la verità è che oggigiorno Mojang non lo inserirebbe mai nel gioco.

Le parole di Mojang sul Creeper di Minecraft

Scherzando, Bergensten ha affermato che "per quanto ne so, la community ha un rapporto di odio e odio con il Creeper. Anche oggi, è uno di quei mostri videoludici di cui ho ancora un po' paura."

Spiega poi che "se dovessimo seguire le regole odierne, probabilmente non aggiungeremmo il Creeper perché sarebbe troppo controverso avere un mostro che arriva e fa saltare in aria ciò che hai costruito." Ammette però che "il Creeper è veramente iconico".

In effetti, se dopo tanti anni il pubblico si fosse abituato al fatto che nessun nemico è in grado di fare enormi danni alle strutture, aggiungerlo causerebbe certamente un certo livello di fastidio, perché cambierebbe gli equilibri di gioco non poco. Essendo però un elemento originale dell'opera, tutti sono abituati al rischio.

Ricordiamo infine che Un Film Minecraft 2 è stato annunciato da Warner Bros. e ha già una data di uscita.