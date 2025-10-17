Spider-Man Miles Morales per PS5 è in sconto su AliExpress

In questo caso il prodotto è venduto da Prezzo Bomba in Italia , con la consegna prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 a 24,01 € per un periodo limitato (versione tedesca). Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link .

Spider-Man Miles Morales in sconto

Si tratta dell'avventura sviluppata da Insomniac Games e pubblicata da PlayStation Publishing. La storia segue gli eventi di Marvel's Spider-Man Remastered e il protagonista, Miles Morales, veste il nuovo ruolo di Spider-Man ripercorrendo i passi di Peter Parker, suo mentore. Dovrà superare una serie di sfide e affrontare una guerra di potere che minaccia la città. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.

