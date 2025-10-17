SEGA Football Club Champions è stato rinviato e diventa "2026", aggiornamenti per il manageriale gratuito

SEGA Football Club Champions 2025 è stato rinviato all'anno prossimo e diventa dunque SEGA Football Club Champions 2026, con una versione che si presenterà profondamente rinnovata nei contenuti, saltando di fatto all'inizio dell'anno prossimo.
Non c'è ancora una data di uscita precisa, ma il nuovo manageriale gratuito con la tecnologia di Football Manager è previsto arrivare nei primi mesi del 2026, in attesa di ulteriori informazioni, in seguito alla necessità emersa di rielaborare diversi elementi del gioco, che ha portato a un notevole posticipo.
Secondo quanto riferito da Sega, la decisione è stata presa come risultato dei feedback raccolti dal periodo di beta test a nuncerò chiuso che si è tenuto lo scorso agosto, che ha portato gli sviluppatori a rielaborare numerosi aspetti del gioco.
Un manageriale gratuito che deriva da una lunga tradizione
Sega ha annunciato che a novembre terrà una presentazione in streaming durante la quale effettuerà degli annunci più precisi sulla nuova data di uscita di SEGA Football Club Champions 2026 e sulle caratteristiche del nuovo titolo.
Il gioco è in arrivo su PC, PS5, PS4, iOS e Android e rappresenta la versione occidentale di SakaTsuku, uno dei più famosi e longevi manageriali di calcio in Giappone, partito nel 1996 su Sega Saturn e all'epoca incentrato sulla J-League, poi allargatosi a comprendere i campionati occidentali.
L'idea è di fondere questa tradizione con quella di Football Manager e attirare in questo modo il pubblico occidentale, proponendo peraltro una notevole quantità di contenuti.
In seguito al test avvenuto in agosto però sono emersi evidentemente degli elementi critici da correggere e cose da aggiungere, che hanno spinto SEGA a rimandare il tutto al 2026, in attesa di ulteriori dettagli.
Nel frattempo, Football Manager è in arrivo il 4 novembre e di recente si è mostrato con un video incentrato sulla nuova esperienza del Match Day.