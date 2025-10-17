SEGA Football Club Champions è stato rinviato e diventa "2026", aggiornamenti per il manageriale gratuito

Secondo quanto riferito da Sega, la decisione è stata presa come risultato dei feedback raccolti dal periodo di beta test a nuncerò chiuso che si è tenuto lo scorso agosto, che ha portato gli sviluppatori a rielaborare numerosi aspetti del gioco.

Non c'è ancora una data di uscita precisa, ma il nuovo manageriale gratuito con la tecnologia di Football Manager è previsto arrivare nei primi mesi del 2026 , in attesa di ulteriori informazioni, in seguito alla necessità emersa di rielaborare diversi elementi del gioco, che ha portato a un notevole posticipo.

SEGA Football Club Champions 2025 è stato rinviato all'anno prossimo e diventa dunque SEGA Football Club Champions 2026 , con una versione che si presenterà profondamente rinnovata nei contenuti , saltando di fatto all'inizio dell'anno prossimo.

Un manageriale gratuito che deriva da una lunga tradizione

Sega ha annunciato che a novembre terrà una presentazione in streaming durante la quale effettuerà degli annunci più precisi sulla nuova data di uscita di SEGA Football Club Champions 2026 e sulle caratteristiche del nuovo titolo.

Il gioco è in arrivo su PC, PS5, PS4, iOS e Android e rappresenta la versione occidentale di SakaTsuku, uno dei più famosi e longevi manageriali di calcio in Giappone, partito nel 1996 su Sega Saturn e all'epoca incentrato sulla J-League, poi allargatosi a comprendere i campionati occidentali.

L'idea è di fondere questa tradizione con quella di Football Manager e attirare in questo modo il pubblico occidentale, proponendo peraltro una notevole quantità di contenuti.

In seguito al test avvenuto in agosto però sono emersi evidentemente degli elementi critici da correggere e cose da aggiungere, che hanno spinto SEGA a rimandare il tutto al 2026, in attesa di ulteriori dettagli.

Nel frattempo, Football Manager è in arrivo il 4 novembre e di recente si è mostrato con un video incentrato sulla nuova esperienza del Match Day.