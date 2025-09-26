Football Manager 26 mostra in video la nuova esperienza del Match Day, con tante novità

Il passaggio a Unity Engine ha ovviamente portato a una grande quantità di novità tecniche su questo fronte, dunque le modifiche rispetto ai capitoli precedenti sono molte, come visibile nel trailer riportato qui sotto.

Per esperienza del Match Day, il team intende una grande quantità di aspetti del gioco, che comprendono le novità applicate alla grafica , al motore di costruzione delle partite, alle animazioni e alla resa di stadi e giocatori, dunque tutti gli elementi che hanno a che fare con la rappresentazione della partita effettiva.

Tante novità con il cambio di engine

Sports Interactive ha utilizzato motion capture e dati su movimento e volumi per costruire nuovi modelli 3D e nuove animazioni che risultano più realistiche di prima, oltre ad avvicinarsi alla riproduzione di alcuni giocatori reali.

Football Manager 26 propone inoltre nuove inquadrature e una diversa angolatura per quanto riguarda la rappresentazione standard delle partite, più vicina a quella usata nella realtà per riprendere le partite.

Sono davvero tanti gli elementi modificati e riassunti nel video riportato qui sopra: si parla anche dei nuovi highlight dinamici e replay avanzati, oltre a grandi miglioramenti nella costruzione degli stadi in versione 3D.

Tra le altre novità ci sono anche miglioramenti all'audio e altre novità relative alla fisica e alla gestione della palla, tutto derivato dalla modifica dell'engine. In precedenza abbiamo visto il calcio femminile con un trailer di Football Manager 26, dopo l'annuncio della data di uscita fissata per il 4 novembre.