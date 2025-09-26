ROG Xbox Ally è l'Xbox più costosa di sempre, ma è davvero una Xbox? Cosa rappresenta la nuova macchina ASUS

Ok, è vero che con la recente campagna di marketing "questa è una Xbox" ormai praticamente tutto è Xbox per Microsoft, dunque la domanda può sembrare retorica, ma qual è veramente la posizione di ROG Xbox Ally nella visione della compagnia sul proprio hardware da gioco? Di fatto, le macchine ASUS sono contemporaneamente delle Xbox e non lo sono, dunque ha poco senso indicarle come le Xbox più care di sempre (per quanto riguarda il modello Ally X) perché di fatto non sono delle console e rientrano in un ambito diverso, ma potrebbero anche indicare qualcosa sui prossimi passi della casa di Redmond per la next gen di Xbox.

Persa di gran lunga la guerra con PS5, è chiaro che Xbox deve trasformarsi per riuscire a ricavarsi uno spazio nella prossima generazione, perché presentarsi sul mercato con una console tradizionale standard potrebbe essere una sorta di suicidio.

Microsoft ha sbagliato poco in questa generazione, eppure Xbox Series X|S rischiano di vendere ancora meno di Xbox One, cosa che impone una revisione generale alla strategia perché, di fatto, è evidentemente come sia impossibile combattere contro le altre console in maniera diretta. È molto probabile che, però, non ci sia nemmeno la volontà di affrontare gli avversari con l'idea di vincere lo scontro: la svolta multipiattaforma sembra chiaramente indicare che Microsoft vuole puntare più sull'apertura e l'avvicinamento al proprio ecosistema attraverso il software e i servizi che non con la vendita di hardware chiusi.