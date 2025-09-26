Electronic Arts ha annunciato che EA Sports FC 26 è disponibile ora

EA Sports FC 26 è disponibile da oggi su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 1 e 2, nonché su iOS e Android grazie all'aggiornamento di EA Sports FC Mobile 26. Si tratta della nuova edizione del celebre gioco di calcio prodotto da Electronic Arts, ancora più autentico e spettacolare.

"Con il lancio di EA Sports FC 26 e dell'aggiornamento per EA Sports FC Mobile 26, celebriamo il potere dei nostri giocatori nel plasmare un futuro del calcio incentrato sui fan", ha dichiarato Nick Wlodyka, senior vice president e Group GM di EA Sports FC.

"Dall'esperienza di gameplay completamente rivista in FC 26, guidata dai suggerimenti della community, ai contenuti votati dai fan in FC Mobile, stiamo creando insieme una community calcistica a livello globale più attiva, dinamica e impegnata che mai."

EA Sports FC 26 introduce fondamentali di gioco completamente rinnovati sulla base dei feedback dei giocatori e propone due diverse impostazioni: Gameplay Realistico, che offre l'esperienza più fedele e immersiva nella modalità Carriera; Gameplay Competitivo, perfezionato in termini di coerenza e reattività, ideale per Football Ultimate Team e Club.

Fra le novità spiccano anche i nuovi Archetipi, ispirati ai grandi del calcio mondiale, che rendono ogni giocatore unico e riconoscibile. Nei Club e nella Carriera Giocatore arrivano le Sfide Live Allenatore, mentre in Ultimate Team i fan possono cimentarsi con Eventi Live, modalità Torneo e una rinnovata esperienza nelle competizioni Rivals e Champions.