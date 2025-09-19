EA Sports FC 26 ha il suo trailer di lancio, ed è molto divertente

Il trailer di lancio di EA Sports FC 26 si presenta anche stavolta come un mix di sequenze dal vivo e gameplay, con la partecipazione di un paio di stelle del passato e un'impostazione davvero divertente.

Sappiamo infatti che la nuova edizione del gioco di calcio prodotto da Electronic Arts è stata realizzata mettendo in primo piano le richieste della community, ma è chiaro che alcune di esse risultavano irrealizzabili ed è proprio questa l'idea alla base del video.

"Facciamolo più impegnativo" va benissimo, ad esempio, ma magari inserire il taekwondo (come richiesto da tale Ibrahimovic) non avrebbe avuto molto senso. Rendere le azioni più spettacolari? Certo, ma senza fulmini che cadono dal cielo e fragorose esplosioni in campo, se possibile.

Ci vorrebbero più icone con cui giocare? Ok, ma magari che non cadano direttamente dal cielo, come accade nel trailer a Toni Kroos. "Tutto ciò che avete sempre voluto... o quasi", si legge alla fine del trailer: una conclusione perfetta.