EA Sports FC 26 ha il suo trailer di lancio, ed è molto divertente

Electronic Arts ha pubblicato il trailer di lancio di EA Sports FC 26, anche stavolta con attori in carne e ossa e alcuni importanti calciatori che si sono prestati per l'occasione. Il risultato? Molto divertente.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/09/2025
Toni Kroos nel trailer di lancio di EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Il trailer di lancio di EA Sports FC 26 si presenta anche stavolta come un mix di sequenze dal vivo e gameplay, con la partecipazione di un paio di stelle del passato e un'impostazione davvero divertente.

Sappiamo infatti che la nuova edizione del gioco di calcio prodotto da Electronic Arts è stata realizzata mettendo in primo piano le richieste della community, ma è chiaro che alcune di esse risultavano irrealizzabili ed è proprio questa l'idea alla base del video.

"Facciamolo più impegnativo" va benissimo, ad esempio, ma magari inserire il taekwondo (come richiesto da tale Ibrahimovic) non avrebbe avuto molto senso. Rendere le azioni più spettacolari? Certo, ma senza fulmini che cadono dal cielo e fragorose esplosioni in campo, se possibile.

EA Sports FC 26 può essere provato gratis da oggi con EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, ecco come EA Sports FC 26 può essere provato gratis da oggi con EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, ecco come

Ci vorrebbero più icone con cui giocare? Ok, ma magari che non cadano direttamente dal cielo, come accade nel trailer a Toni Kroos. "Tutto ciò che avete sempre voluto... o quasi", si legge alla fine del trailer: una conclusione perfetta.

Costruito intorno a te

Ricco di novità, EA Sports FC 26 è stato effettivamente realizzato con in mente le richieste degli utenti: un processo lungo e complesso, ma che sembra abbia effettivamente prodotto un episodio di grande sostanza e spessore.

Tuttavia, quando abbiamo provato EA Sports FC 26 alla Gamescom abbiamo percepito questi cambiamenti solo in maniera relativa: vedremo se la versione completa dell'esperienza riuscirà a convincerci appieno oppure no.

